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Развод. Фильм второй Развод. Фильм второй
Киноафиша Фильмы Развод. Фильм второй Отзывы о фильме «Развод. Фильм второй»
Развод. Фильм второй 2022 / Россия
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Отзывы о фильме «Развод. Фильм второй»

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gridneva2804 28 июля 2022, 15:20
Оценка
Ужасный фильм , который я не смогла досмотреть до конца , хамские и пошлые шутки . Не поняла смысл фильма , не весело , не грустно ....
28 июля 2022, 15:20 Ответить
Влад Тыкдыков 30 июля 2022, 21:25
Оценка
Полное дичь, слишком детский и скучный
30 июля 2022, 21:25 Ответить
Виктор Таров 5 августа 2022, 14:50
Оценка
Смотрел первую часть, очень понравилось. Но не знал, что есть вторая часть. Вторую часть ещё не смотрел.
Кто в курсе сколько вообще частей?
5 августа 2022, 14:50 Ответить
reshetilovm 6 августа 2022, 11:28
Оценка
Смотрели с подругой обе части. Нам понравилось. Если будет третья часть, сходим и на нее.
6 августа 2022, 11:28 Ответить
ftkazan 8 августа 2022, 06:38
Оценка
Первая часть была интереснее
8 августа 2022, 06:38 Ответить
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