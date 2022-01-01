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Виктория Фанасютина
Виктория Фанасютина
Viktoria Fanasiutina
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Фильмография
Виктория Фанасютина
Viktoria Fanasiutina
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Виктория Фанасютина
Родилась в 1970 году в Казахстане.
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Фильмография Виктория Фанасютина
Календарь ма(й)я
детский, приключения
2022, Россия
0.0
Солдатик
драма, военный
2018, Россия
6.0
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