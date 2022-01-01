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Майкл Вонг
Майкл Вонг
Michael Wong
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Майкл Вонг
Michael Wong
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Дата рождения
16 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Майкл Вонг
Родился 16 апреля 1965 года. Олбани, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Майкл Вонг
Ип Ман: Мастер кунг-фу
боевик
2019, Китай
4.0
Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия
2016, США / Китай / Гонконг
7.0
Громобой
боевик
1995, Гонконг
7.0
Городской охотник
боевик, комедия, мелодрама
1993, Япония / Гонконг
8.0
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