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Майкл Вонг

Michael Wong
Майкл Вонг
Майкл Вонг Michael Wong
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Дата рождения
16 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Майкл Вонг

Родился 16 апреля 1965 года. Олбани, Нью-Йорк, США.

Фильмография Майкл Вонг
Ип Ман: Мастер кунг-фу
Ип Ман: Мастер кунг-фу
боевик 2019, Китай
4.0
Отпетые напарники
Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.0
Громобой
Громобой
боевик 1995, Гонконг
7.0
Городской охотник
Городской охотник
боевик, комедия, мелодрама 1993, Япония / Гонконг
8.0
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