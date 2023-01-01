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Ип Ман: Мастер кунг-фу Ип Ман: Мастер кунг-фу
Киноафиша Фильмы Ип Ман: Мастер кунг-фу Ип Ман: Мастер кунг-фу, 2019: актеры и роли
Ip Man: Kung Fu Master Ип Ман: Мастер кунг-фу 2019 / Китай
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Ип Ман: Мастер кунг-фу, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Лимин Li Liming
В ролях
Филип Херш Philip Hersh Майкл Вонг Майкл Вонг Michael Wong Дэннис То Dennis To Синь Ваньлижо Xin Wanliruo Юэ Дунфэн Yue Dongfeng
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