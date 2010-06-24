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Ип Ман: Рождение легенды Ип Ман: Рождение легенды
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Yip Man chin chyun

Ип Ман: Рождение легенды, 2010

2010 / Гонконг
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10 голосов
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О фильме

В детстве Ип Ман вместе со своим братом Е Тяньцы и младшей ученицей Ли Мэйхуэй учился боевым искусствам у известного мастера вин-чун Чэнь Хуашуня в городе Фошань. Спустя несколько лет, мастер Чэнь Хуашунь умер, и Ип Ман продолжил обучение у старшего ученика Чэнь Хуашуня — Чжунсу. Затем Ип Ман отправился в Гонконг, чтобы продолжить обучение боевым искусствам, расставшись с Е Тяньцы, Ли Мэйхуэй и другими учениками. Во время обучения в Гонконге, Ип Ман часто сталкивался с оскорблениями и дискриминацией со стороны иностранцев, но упорные тренировки сделали из него настоящего мастера боевых искусств. Смотрите фильм "Ип Ман: Рождение легенды" онлайн на нашем сайте.

7.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 24 июня 2010
Возраст 18+
Режиссер
Херман Яу
Херман Яу
В ролях
Саммо Хун
Саммо Хун
Дэннис То
Луис Фань
Бьяо Юэнь
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ип Ман: Рождение легенды 2 постера
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