Онг Бак 3, 2010

События разворачиваются непосредственно после финала Онг Бак 2. В центре сюжета снова оказывается бесстрашный молодой воин, которого зовут Тиан. Желая отомстить королю за смерть своего отца, юноша организует мятеж. Но воины могущественного правителя захватили его в плен, избив практически до смерти.

Несмотря на это владыке не удается сломить сопротивление главного героя ни пытками, ни мучениями, и он отдает приказ казнить Тиана. Чудом спасшись, искалеченный парень восстанавливает свои силы в родной деревне, занимаясь медитациями. Он практически возвращается с того света и теперь снова готов вступить в бой со своим заклятым врагом.