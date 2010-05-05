Онг Бак 3, 2010

В 1431 году в Таиланде Тьен содержится в плену, его избивают деревянными палками. По приказу лорда Раджасены его локти и колени были сломаны солдатами, чтобы он больше не мог использовать боевые искусства. Пока лорд Раджасена спит, партизаны Тьена пытаются освободить его, но появляется Бхути Сангха и убивает их. Раджасена предлагает нанять Бхути, но тот отказывается и предлагает снять проклятие, наложенное на лорда. Раджасена приказывает своим людям убить Тьена, но прежде, чем это может быть выполнено, приходит человек с официальным прощением от короля. Спасенный Тьен возвращается к жизни, но все еще искалечен от побоев. Тогда герой приступает долгой реабилитации, чтобы отомстить за гибель своих людей…
События разворачиваются непосредственно после финала Онг Бак 2. В центре сюжета снова оказывается бесстрашный молодой воин, которого зовут Тиан. Желая отомстить королю за смерть своего отца, юноша организует мятеж. Но воины могущественного правителя захватили его в плен, избив практически до смерти.
Несмотря на это владыке не удается сломить сопротивление главного героя ни пытками, ни мучениями, и он отдает приказ казнить Тиана. Чудом спасшись, искалеченный парень восстанавливает свои силы в родной деревне, занимаясь медитациями. Он практически возвращается с того света и теперь снова готов вступить в бой со своим заклятым врагом.