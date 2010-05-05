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Онг Бак 3 Онг Бак 3
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Ong Bak 3

Онг Бак 3, 2010

2010 / Таиланд
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1431 году в Таиланде Тьен содержится в плену, его избивают деревянными палками. По приказу лорда Раджасены его локти и колени были сломаны солдатами, чтобы он больше не мог использовать боевые искусства. Пока лорд Раджасена спит, партизаны Тьена пытаются освободить его, но появляется Бхути Сангха и убивает их. Раджасена предлагает нанять Бхути, но тот отказывается и предлагает снять проклятие, наложенное на лорда. Раджасена приказывает своим людям убить Тьена, но прежде, чем это может быть выполнено, приходит человек с официальным прощением от короля. Спасенный Тьен возвращается к жизни, но все еще искалечен от побоев. Тогда герой приступает долгой реабилитации, чтобы отомстить за гибель своих людей… 

  • Из-за возникших у него конфликтов с другими членами съемочной группы у режиссера фильма Тони Джа случился нервный срыв. Тогда он покинул съемки, взял творческий отпуск от фильмов и отправился в буддийский монастырь, где стал монахом. 
  • Первоначально этот фильм должен был быть объединен с предыдущем фильмом серии, но в итоге его сюжетную линию просто вырезали из картины. После первых двух недель кинопроката «Онг Бак 2» президент студии Sahamongkol Film объявил о своем намерении выпустить продолжение. Тогда начались съемки нового фильма, который использовал сюжетные наработки и кадры, не вошедшие в предыдущий. 
     

События разворачиваются непосредственно после финала Онг Бак 2. В центре сюжета снова оказывается бесстрашный молодой воин, которого зовут Тиан. Желая отомстить королю за смерть своего отца, юноша организует мятеж. Но воины могущественного правителя захватили его в плен, избив практически до смерти.

Несмотря на это владыке не удается сломить сопротивление главного героя ни пытками, ни мучениями, и он отдает приказ казнить Тиана. Чудом спасшись, искалеченный парень восстанавливает свои силы в родной деревне, занимаясь медитациями. Он практически возвращается с того света и теперь снова готов вступить в бой со своим заклятым врагом.

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 5 мая 2010
Возраст 18+
Режиссер
Тони Джа
Тони Джа
В ролях
Тони Джа
Тони Джа
Дэн Чупонг
Петчтай Вонгкамлао
Нирут Сиричаня
Примората Дежудом
Все актеры и съемочная группа
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