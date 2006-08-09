Захватывающий остросюжетный боевик производства Таиланда, в центре сюжета которого – новый супергерой Ртуть, обладающий удивительными способностями. Главный герой работает пожарным в бедных районах Бангкока и привык в любым непредвиденным ситуациям. Но что он никогда не смог бы предугадать, так это то, что таинственный тибетский амулет превратит его самого в супергероя по имени Ртуть, который сможет молниеносно передвигаться и нагревать свое тело до невероятных температур. Теперь перед героем стоят еще более важные задачи. Ему необходимо не просто защитить свой город от атаки террористов, но и предотвратить ядерный взрыв на территории США, который собираются устроить террористы под предводительством «ледяной королевы» Арены.