Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ртуть
Постер фильма Ртуть
Рейтинги
4.5 Рейтинг IMDb: 4.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Ртуть

Ртуть

Mercury Man 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Захватывающий остросюжетный боевик производства Таиланда, в центре сюжета которого – новый супергерой Ртуть, обладающий удивительными способностями. Главный герой работает пожарным в бедных районах Бангкока и привык в любым непредвиденным ситуациям. Но что он никогда не смог бы предугадать, так это то, что таинственный тибетский амулет превратит его самого в супергероя по имени Ртуть, который сможет молниеносно передвигаться и нагревать свое тело до невероятных температур. Теперь перед героем стоят еще более важные задачи. Ему необходимо не просто защитить свой город от атаки террористов, но и предотвратить ядерный взрыв на территории США, который собираются устроить террористы под предводительством «ледяной королевы» Арены.

Страна Таиланд
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 28 июня 2008
Премьера в мире 9 августа 2006
Дата выхода
9 августа 2006 Таиланд
MPAA R
Бюджет 60 000 000 THB
Сборы в мире $122 471
Производство Baa-Ram-Ewe
Другие названия
Mercury Man, Ma noot lhek lai, Ртуть, マーキュリーマン, 水银人, 水银侠
Режиссер
Бхандит Тонгди
В ролях
Филип Херш
Патрик Тэнг
Брайан Либби
Алаа Умузун
Алаа Умузун
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ртуть
Ип Ман: Мастер кунг-фу 4.6
Ип Ман: Мастер кунг-фу (2019)
Ниндзя 2 6.1
Ниндзя 2 (2013)
Опасный Бангкок 5.6
Опасный Бангкок (2010)
Победительница 3.2
Победительница (2009)
Феникс в ярости 6.0
Феникс в ярости (2009)
Мумия 6.3
Мумия (2017)
Заложник 7.1
Заложник (2006)
Фильм находится в подборках
Фильмы про героизм Фильмы про героизм

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Непубличному сыну Михалкова и Вертинской 59 лет: как выглядит наследник одной из самых красивых пар советского кино?
Когда устали от детективов и времени много нет: это 84-минутная комедия «сделает ваш день» — Догилева роскошна
Даже Агата Кристи так бы не написала: 3 современных детектива с интригами круче английской классики
$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов
«Пламя и пепел» похоронили франшизу? Кэмерон готов отменить «Аватаров» 4 и 5 – спойлеры финала «сольет» в тот же день
Олег Табаков и московские тараканы «помогли» Netflix снять лучший детектив зимы 2026-го: от концовки у меня упала челюсть
«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра
Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)
«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр
Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ
«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше