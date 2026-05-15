Пещеры — одно из самых древних и пугающих мест на планете. Темнота, давящие стены, отсутствие связи с поверхностью. Неудивительно, что кинематограф так любит этот антураж: фильмы про пещеры — это идеальная сцена для хорроров, триллеров и историй о выживании.
В этой подборке мы собрали лучшие фильмы про пещеры — от культового «Спуска» до свежих премьер 2025–2026 годов. Хорроры о монстрах в темноте, напряжённые триллеры о спелеологах и вдохновляющие истории о спасении — здесь есть всё, чтобы почувствовать холод и страх подземелья.
Фильмы про пещеры делятся на несколько типов.
Среди новинок 2024–2026 особенно выделяются шведский хоррор «Синистер. Из тьмы» и французский фильм ужасов «Спуск в бездну» — все они исследуют древний страх перед темнотой по-своему.
Последнее обновление подборки: 10.04.2026