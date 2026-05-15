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Киноафиша Подборки Фильмы про пещеры: хорроры, триллеры и реальные истории выживания

Фильмы про пещеры: хорроры, триллеры и реальные истории выживания

Пещеры — одно из самых древних и пугающих мест на планете. Темнота, давящие стены, отсутствие связи с поверхностью. Неудивительно, что кинематограф так любит этот антураж: фильмы про пещеры — это идеальная сцена для хорроров, триллеров и историй о выживании.

В этой подборке мы собрали лучшие фильмы про пещеры — от культового «Спуска» до свежих премьер 2025–2026 годов. Хорроры о монстрах в темноте, напряжённые триллеры о спелеологах и вдохновляющие истории о спасении — здесь есть всё, чтобы почувствовать холод и страх подземелья.

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Хищник. Спуск в Преисподнюю
Хищник. Спуск в Преисподнюю
ужасы 2026, США
5.0
Синистер. Из тьмы
Синистер. Из тьмы
ужасы, детектив, триллер 2024, Швеция
4.0
Спуск в бездну
Спуск в бездну
приключения, ужасы 2023, Франция
6.0
Тринадцать жизней
Тринадцать жизней
драма 2022, США
7.0
Хребет дьявола
Хребет дьявола
ужасы, триллер 2021, США
4.0
Дыра
Дыра
драма 2021, Германия / Франция / Италия
6.0
Кольская сверхглубокая
Кольская сверхглубокая
драма, ужасы 2020, Россия
6.0
Хищные воды: Западня
Хищные воды: Западня
ужасы 2020, Австралия / США
4.0
Стражи гробниц
Стражи гробниц
боевик, приключения, ужасы 2018, Китай / Австралия / Россия / Таиланд
4.0
Ловушка времени
Ловушка времени
фантастика, боевик, приключения 2017, США
6.0
Пещера
Пещера
приключения, криминал, триллер 2016, Норвегия
4.0
Париж. Город мертвых
Париж. Город мертвых
триллер 2014, США
6.0
Туннель
Туннель
ужасы 2014, Южная Корея
4.0
Пещера
Пещера
ужасы 2013, Испания
5.0
Санктум
Санктум
триллер, драма, приключения 2011, США
6.0
127 часов
127 часов
драма 2010, США / Великобритания
7.0
Спуск 2
Спуск 2
ужасы, триллер, приключения 2009, Великобритания
6.0
Поезд дальше не идет
Поезд дальше не идет
ужасы, триллер 2008, США
4.0
Катакомбы
Катакомбы
триллер, ужасы 2007, США
5.0
Спуск
Спуск
ужасы, триллер 2005, США
7.0
Яма
Яма
триллер 2001, Великобритания
7.0
Вертикальный предел
Вертикальный предел
боевик, приключения 2000, США
5.0
Людоед
Людоед
приключения, комедия, ужасы 1999, Великобритания / Мексика / Чехия
6.0
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Что выбрать: монстров, природу или временную аномалию?

Фильмы про пещеры делятся на несколько типов.

  • Хорроры вроде «Спуска» и «Парижа: Город мёртвых» делают ставку на монстров и клаустрофобию.
  • Реальные истории («13 жизней», «127 часов», «Под землёй») заставляют переживать за судьбы обычных людей, оказавшихся в ловушке.
  • Фантастические триллеры («Ловушка времени») предлагают необычные концепции вроде искажения времени.

Среди новинок 2024–2026 особенно выделяются шведский хоррор «Синистер. Из тьмы» и французский фильм ужасов «Спуск в бездну» — все они исследуют древний страх перед темнотой по-своему.

Последнее обновление подборки: 10.04.2026

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