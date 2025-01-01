Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пещера Пещера, 2016: актеры и роли

Пещера, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хенрик Мартин Дальсбаккен Henrik Martin Dahlsbakken
В ролях
Мадс Сьёгард Петтерсен Мадс Сьёгард Петтерсен Mads Sjøgård Pettersen Беньямин Хельстад Benjamin Helstad Хайди Тойни Heidi Toini Ингар Хельге Гимле Ingar Helge Gimle
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Играла стерв, а теперь муж не отпускает ее в Россию: как сложилась жизнь звезды «6 кадров» Ирины Медведевой
500 минут — и не меньше: почему Бортко снял именно 10 серий «Мастера и Маргариты»
У самого кассового фильма о зомби всех времен появится сиквел: главный вопрос — сыграет ли там Брэд Питт
Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало
В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял
Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)
Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)
5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест)
«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше