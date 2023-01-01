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Проект Z, 2021

2021 / Норвегия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Режиссер
Хенрик Мартин Дальсбаккен
В ролях
Элли Харбоа
Элли Харбоа
Вебьёрн Энгер
Вебьёрн Энгер
Йонис Йозеф
Ибен Акерли
Артур Бернинг
Артур Бернинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проект Z 2 постера
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Вызов
Вызов
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