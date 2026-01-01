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Фильмография
Марк Румянцев
Mark Rumyantsev
Киноафиша
Персоны
Марк Румянцев
Марк Румянцев
Mark Rumyantsev
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.6
Почка
(2022)
5.6
Мать моего сына
(2022)
0.0
Знаки судьбы
(2017)
Фильмография Марк Румянцев
Алмаз «Сердце Персии»
комедия, семейный, приключения, криминал
2026, Россия
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Билеты
7.6
Почка
драма, комедия
2022, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.6
Мать моего сына
Mat moego syna
триллер
2022, Россия
Смотреть трейлер
Папа в декрете
комедия, семейный
2021, Россия
Знаки судьбы
мелодрама, телешоу
2017, Россия
Мой любимый раздолбай
мелодрама, комедия
2011, Россия
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