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Улетная история Улетная история
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García y García

Улетная история, 2021

2021 / Испания
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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О фильме

Авиакомпания-лоукостер теряет деньги и клиентов. Для спасения предприятия за внушительную сумму выписывается кризисный менеджер эстра-класса Хавьер Гарсия — выдающийся стратег и визионер.

Однако Гарсия еще не подозревает, что в аэропорту, компания встречает не только его, но и другого нового сотрудника — суицидального механика-невротика, которого… также зовут Хавьер Гарсия. Двух мужчин путают при встрече: бедолагу механика отправляют в люкс пятизвездочного отеля, а эстета кризисного менеджера — в страшную дыру, где каждый выключатель норовит убить током.

Уморительная путаница приводит к самому невероятному приключению в жизни двух так непохожих мужчин.

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 18 мая 2022
Премьера в мире 27 августа 2021
Возраст 16+
Режиссер
Ана Муругаррен
В ролях
Хосе Мота
Ева Угарте
Карлос Аресес
Карлос Аресес
Пепе Виюэла
Хорди Санчес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Улетная история 1 постер
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Улетная история
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