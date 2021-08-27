Улетная история, 2021

Авиакомпания-лоукостер теряет деньги и клиентов. Для спасения предприятия за внушительную сумму выписывается кризисный менеджер эстра-класса Хавьер Гарсия — выдающийся стратег и визионер.

Однако Гарсия еще не подозревает, что в аэропорту, компания встречает не только его, но и другого нового сотрудника — суицидального механика-невротика, которого… также зовут Хавьер Гарсия. Двух мужчин путают при встрече: бедолагу механика отправляют в люкс пятизвездочного отеля, а эстета кризисного менеджера — в страшную дыру, где каждый выключатель норовит убить током.

Уморительная путаница приводит к самому невероятному приключению в жизни двух так непохожих мужчин.