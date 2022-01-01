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Карла Петерсон
Карла Петерсон
Carla Peterson
О персоне
Фильмография
Карла Петерсон
Carla Peterson
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Дата рождения
6 апреля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Карлы Петерсон
Родилась 6 апреля 1974 года. Кордоба, Аргентина.
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Фильмография Карлы Петерсон
Мама уехала
комедия, семейный
2017, Аргентина
5.0
1+1. Нарушая правила
драма, комедия
2017, Аргентина
5.0
2+2
комедия
2012, Аргентина
5.0
Бунт пернатых
приключения, анимация, семейный
2010, Аргентина
7.0
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