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Карла Петерсон

Carla Peterson
Карла Петерсон
Карла Петерсон Carla Peterson
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Дата рождения
6 апреля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Карлы Петерсон

Родилась 6 апреля 1974 года. Кордоба, Аргентина.

Фильмография Карлы Петерсон
Мама уехала
Мама уехала
комедия, семейный 2017, Аргентина
5.0
1+1. Нарушая правила
1+1. Нарушая правила
драма, комедия 2017, Аргентина
5.0
2+2
2+2
комедия 2012, Аргентина
5.0
Бунт пернатых
Бунт пернатых
приключения, анимация, семейный 2010, Аргентина
7.0
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