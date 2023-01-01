Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Страсти по Матвею" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мама уехала Мама уехала
Киноафиша Фильмы Мама уехала Мама уехала, 2017: актеры и роли
Mamá se fue de viaje Мама уехала 2017 / Аргентина
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мама уехала, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ариэль Виноград Ариэль Виноград Ariel Winograd
В ролях
Диего Перетти Diego Peretti Карла Петерсон Карла Петерсон Carla Peterson Мартин Пироянски Мартин Пироянски Martín Piroyansky Агустина Кабо Agustina Cabo Martín Lacour
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Выжившая
Выжившая
2023, США, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Related video
Вот почему женщины-Скорпионы притягивают к себе мужчин: ответ многих удивит
Лысый и бородатый: после Чернобыля капитана Ларина из «Улиц разбитых фонарей» не узнать
Любви и тепла не дождаться: известна самая холодная мать по знаку Зодиака
На фоне развода в семье: Меладзе воссоединился с бывшей женой
«Плачут небеса»: рыдающие родственники собрались у могилы Хворостовского в особенный день
Тест-ребус: сможете отгадать станцию питерского метро?
Главного злодея «10 негритят» зрители так и не раскрыли: появился в кадре лишь однажды
Хранил в тайне, но теперь народ все знает: главный пикантный секрет певца SHAMAN огласили
Как сложилась судьба прототипа героя фильма «Мужики!»: узнав ее, Михайлов чуть не разрыдался
Ошибка Чарли привела к трагедии: съемки фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» напоминали триллер
Леонов чуть не умер: возненавидите режиссера «Полосатого рейса», узнав о его обмане
Все коллеги хотели быть с ней: почему «девушка без адреса» так и не стала счастливой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше