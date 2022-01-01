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Мартин Пироянски
Мартин Пироянски
Martín Piroyansky
О персоне
Фильмография
Мартин Пироянски
Martín Piroyansky
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Дата рождения
3 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Флорес, Аргентина
Биография Мартин Пироянски
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Фильмография Мартин Пироянски
Ненастоящий папа
комедия, драма
2022, Аргентина
5.0
Мама уехала
комедия, семейный
2017, Аргентина
5.0
Апрель в Нью-Йорке
мелодрама, мюзикл, драма
2012, Аргентина
5.0
Моя первая свадьба
мелодрама, комедия
2011, Аргентина
6.0
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