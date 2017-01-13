Министр финансов США просит бывшего сотрудника Уолл-стрит помочь в отражении кибератаки, угрожающей уничтожить американскую экономику. Он с помощью жены привлекает команду неудачников и готовит их к спасению мира от экономического коллапса.
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Рейтинг фильма
4.2
Оцените10 голосов
4.2IMDb
Обновлено 5 марта 2022
Кадры из фильма
Цитаты
Гай КлифтонОценку компании нужно представить по-другому. Я бы хотел использовать программу, которую ты написал.
Бен КоллинзНам нужна команда, чтобы взломать рынок. Это серая зона, тебе сначала стоит в неё вникнуть.
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