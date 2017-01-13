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Постер фильма Заговор
4.2
Киноафиша Фильмы Заговор
4.2

Заговор

, 2017
Jekyll Island
США / криминал, триллер / 18+
Постер фильма Заговор
4.2

О фильме

Министр финансов США просит бывшего сотрудника Уолл-стрит помочь в отражении кибератаки, угрожающей уничтожить американскую экономику. Он с помощью жены привлекает команду неудачников и готовит их к спасению мира от экономического коллапса.

В ролях

Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Гай Клифтон
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Shannon Clifton
Анна-София Робб
Анна-София Робб
Creason Clifton
Дианна Агрон
Дианна Агрон
Amelia Rhondart
Мэри МакКормак
Мэри МакКормак
Sarah Schwab
Кристофер МакДональд
Кристофер МакДональд
Del Banco
Эд Вествик
Эд Вествик
Бен Коллинз
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
George Diebold
Джим Ортлиб
Jeff Grillstein
Shannon Brown
Sinclair Mandes
Режиссер Арам Раппапорт
Сценарист Арам Раппапорт
Композитор Гай Мун
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 13 января 2017
Премьера в мире 13 января 2017
MPAA R
Сборы в мире $3 180 500
Производство Windward Entertainment, Create Entertainment, Cloud Factor Collective
Другие названия
Jekyll Island, The Crash, Conspiracy, A Conspiracy on Jekyll Island, A csőd szélén, Conspiração: Ameaça Global, Die Wall Street Verschwörung, Die Wall-Street-Verschwörung, The Crash - Minaccia a Wall Street, Wielkie oszustwo, Заговор на острове Джекилл, 驚爆最錢線

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
Обновлено 5 марта 2022

Цитаты

Гай Клифтон Оценку компании нужно представить по-другому. Я бы хотел использовать программу, которую ты написал.
Бен Коллинз Нам нужна команда, чтобы взломать рынок. Это серая зона, тебе сначала стоит в неё вникнуть.

Отзывы о фильме

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