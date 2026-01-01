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Кэтлин Уилхойт
Kathleen Wilhoite
Киноафиша
Персоны
Кэтлин Уилхойт
Кэтлин Уилхойт
Kathleen Wilhoite
Дата рождения
29 июня 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Композитор
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.3
Менталист
(2008)
8.2
Девочки Гилмор
(2000)
7.7
Девственница
(2014)
Фильмография Кэтлин Уилхойт
7
Мердо: Смерть в семье
драма, криминал, мини-сериал
2025, США
7.2
CSI: Вегас
драма, криминал
2021, США
6.5
Коллективный разум
драма, криминал
2017, США
7.5
ОА
драма, фантастика, детектив
2016, США
7.2
Батл Крик
драма, комедия, криминал
2015, США
7.7
Девственница
драма, комедия, мелодрама
2014, США
8.3
Менталист
драма, криминал, детектив
2008, США
6.6
Мой папа – псих
King of California
драма
2007, США
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