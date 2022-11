«Странный: История Эла Янковича»: Рецензия Киноафиши

Малыш Эл сидит за обеденным столом с мамой и папой. Его мать ( Джулианна Николсон ) осуждает его за любимые гавайские рубашки, которые он прячет в детской спальне. Отец ( Тоби Хасс ) ругает, когда мальчишка с ходу переделывает слова в какой-то известной песне. Но все меняется, когда мама втайне от отца покупает Элу аккордеон. Уже будучи подростком, он ускользает из дома, чтобы посетить незаконную польку-вечеринку, где ему представляется случай сыграть на любимом инструменте. Зрители обнаруживают в его исполнении особый талант, и затем через тернии Эл летит прямо к звездам после знаковой встречи с будущим наставником в лице доктора Дементо ( Рэйн Уилсон ). Комедийный диск-жокей помогает Янковичу стать самым известным музыкантом в мире уже после первых аккордов на родном аккордеоне.

Комедия отсылает к карьере реального музыканта Альфреда Мэттью Янковича, известного под псевдонимом Странный Эл Янкович. В 80-е годы он нащупал что-то очень свежее и необычное, заняв неожиданную нишу пародий на популярные англоязычные хиты. Он переделывал тексты песен Боба Дилана, Queen, Мадонны, The Kinks и многих других исполнителей. Треки звучали близко к оригиналу, но их смысл менялся то на бытовой и комичный, то на острый социально-политический. Янкович наигрывал пародии на аккордеоне, отчего он казался еще более незаурядным музыкантом. В репертуаре Странного Эла I Love Rocky Road о мороженом со вкусом шоколада — версия хита The Arrows — I Love Rock ’n’ Roll; Amish Paradise о трудностях быта амишей на основе Gangsta's Paradise — Coolio о сложной жизни в гетто; а также Another One Rides the Bus о неприятных поездках в автобусе вместо оригинальной Another One Bites the Dust группы Queen о смерти.

Секрет популярности Эла был в том, что он просто позволял себе быть собой — забавным аккордеонистом в странном прикиде и артистичным выдумщиком, который пересочинял крутые треки, сохраняя их стиль и добавляя собственную незамысловатую, но попадающую в сердце изюминку. Король этого жанра получил пять премий «Грэмми» за свои композиции, а его треки регулярно попадали в топ-40 списка Billboard Hot 100. Для американской поп-культуры Янкович — настоящий феномен. Наш зритель может убедиться в этом хотя бы после перечисления малой части его камео в знаковых для США фильмах, сериалах и анимации: « Гриффины », « Симпсоны », « Голый пистолет », « Как я встретил вашу маму » и др.

Странный: История Эла Янковича

«Странный» написан в соавторстве с режиссером Эриком Аппелем и самим Янковичем, который делился историями из детства, юности и ранних лет творчества при работе над сценарием. Картина получилась очень смешной, порой абсурдной, трогательной из-за семейных и дружеских сцен. Помимо комической составляющей внимание привлекает отличный каст. Любопытно, что сам Эл выбрал Рэдклиффа на главную роль, и Дэниел определенно не ударил в грязь лицом. Кажется, уже мало кто сомневается в том, что Рэдклифф — это вовсе не актер одной роли «мальчика, который выжил». Он уже продемонстрировал свой талант, в том числе и в комедийном жанре, в сериалах « Записки юного врача » и « Чудотворцы ». Но такого Рэдклиффа еще не видел никто: с прической афро, забавными очками-авиаторами и в гавайской рубашке. Для российских зрителей причудливый образ Янковича 1980-х не такой узнаваемый, как для американских. Зато даже здесь оценят игру звезды « Гарри Поттера ». Другие актеры тоже весьма талантливо и с юмором воплотили своих персонажей в картине: в роли провинциалки Мадонны совсем другая Эван Рэйчел Вуд , которую вы можете знать по сериалу « Мир дикого запада », Рэйн Уилсон в привычном комическом амплуа, как из « Офиса », и т.д.

«Странный: История Эла Янковича» — это не байопик в классическом смысле, а скорее пародия на жанр. А как иначе снимать фильм о культовом пародисте? Однако не исключено, что еще до просмотра зритель отнесется к нему как к честному биографическому фильму — и будет сильно удивлен. Комедия, напротив, подшучивает над байопиками, которые хоть и основываются на реальных фактах и событиях из жизни известной личности, но всегда искажают их в той или иной мере. Таких музыкальных кинобиографий за последние годы вышло немало, и это был редкий случай, если какой-то из них зрители не ругали за вполне законный художественный вымысел. « Богемская рапсодия » о группе Queen, « Джуди » о Джуди Гарленд и « Рокетмен » об Элтоне Джоне — бросали камни в каждого.

Однако в фильме с Элом создается любопытный эффект, из-за которого кажется, что чем страннее факт, тем правдоподобнее он выглядит. Ждать достоверности не приходится, но точно не обойдется без фана. И зритель будет только рад обманываться тому, что это Майкл Джексон спародировал Beat It на трек Янковича Eat It, Мадонна вступила в сексуальные отношения с Элом ради того, чтобы он переделал ее хит Like a Virgin, а уж история с Пабло Эскобаром — это отдельная песня. Но при этом, как и любая другая пародия, которая зиждется на чем-то традиционном, байопик основывается на классическом конфликте отцов и детей, в которых простые или жестокие родители не воспринимают талант будущего артиста всерьез и советуют перестать заниматься любимым делом. Такой сюжет отсылает в том числе к «Богемской рапсодии», «Рокетмену» и « Переступить черту ». А открытое пристрастие Эла к наркотикам и алкоголю напоминает выход на сцену Джима Моррисона из The Doors .

Кроме того, как сам Янкович, который все эти годы высмеивал современную поп-культуру своими пародиями, так и фильм потешается над шоу-бизнесом в целом. Одна звезда вдруг выстреливает и на долгие десятилетия остается на олимпе для всего мира, как Мадонна. А альбомы другого артиста хоронят в вечном забытье где-то на дальней полке с запылившимися кассетами для радиостанций. И порой даже пародийная версия держится на пике славы дольше, чем оригинал. Таков финал этой полувыдуманной странной истории Эла. Тем не менее можно долго обсуждать, что же в байопике вымышленного, а что реально происходило в жизни чудаковатого музыканта, но предлагаем отбросить все эти мысли и просто вдоволь посмеяться над усатым аккордеонистом и его жвачной подругой.