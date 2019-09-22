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Каннингем Каннингем
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Cunningham

Каннингем, 2019

2019 / Германия / США / Франция
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10 голосов
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О фильме

Документальный фильм Аллы Ковган, снятый к 100-летию со дня рождения Мерса Каннингема, — это взгляд на жизнь американского хореографа, который начинал свою карьеру в Нью-Йорке после Второй мировой войны. Фильм состоит из архивных съемок и реконструкций танцев, созданных которые Мерсом Каннингем создалом между 1942 и 1972 годами. Помимо заметок Каннингема о хореографии, в фильме можно услышать истории работавших с ним танцоров и художников, архитекторов и музыкантов, в том числе ближайшего соратника Мерса — Джона Кейджа. Кроме того, хХореограф также сотрудничал с ведущими фигурами послевоенного авангарда: среди них Энди Уорхол и Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс и Фрэнк Стелла. Режиссер Алла Ковган использует 3D-технологию, чтобы не только для передать создания зрелищныех танцевальныех постановоки, но и для того, чтобы раскрыть главный принцип работы Каннингема — отсутствие границы между перформером и зрителем.

6.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 февраля 2020
Премьера в мире 22 сентября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Алла Ковган
В ролях
Кэролин Браун
Джон Кейдж
Эшли Чен
Брэндон Коллвс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Каннингем 3 постера
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