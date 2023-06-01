Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
Маргит Карстенсен
Margit Carstensen
Маргит Карстенсен
Margit Carstensen
Дата рождения
29 февраля 1940
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
1 июня 2023
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Горькие слезы Петры Фон Кант
(1972)
7.6
Марта
(1974)
7.5
Вознесение матушки Кюстерс
(1975)
Фильмография Маргит Карстенсен
6.7
Петер фон Кант
Peter von Kant
драма
2022, Франция
6.6
Фассбиндер
Fassbinder
документальный
2015, Германия
7.1
Темный мир
Finsterworld
драма
2013, Германия
6.3
Руки прочь от Миссисипи
Hände weg von Mississippi
семейный, приключения, комедия
2007, Германия
7.1
Горькая жатва
Bittere Ernte
драма, мелодрама, военный
1985, Германия
7.3
Одержимая
Possession
ужасы, драма
1981, Франция / ФРГ
6.7
Третье поколение
Die dritte Generation
комедия, триллер
1979, ФРГ
6.8
Сатанинское зелье
Satansbraten
драма
1976, Германия
7.2
Китайская рулетка
Chinesisches Roulette
драма, триллер
1976, Германия / Франция
7.5
Вознесение матушки Кюстерс
Mutter Küsters' Fahrt zum Himmel
драма
1975, Германия
7.6
Марта
Martha
драма, триллер
1974, Германия
7.6
Горькие слезы Петры Фон Кант
Die bitteren Tränen der Petra von Kant
драма
1972, Германия
Новости о Маргит Карстенсен
