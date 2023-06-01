Оповещения от Киноафиши
Маргит Карстенсен Margit Carstensen
Киноафиша Персоны Маргит Карстенсен

Маргит Карстенсен

Margit Carstensen

Дата рождения
29 февраля 1940
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
1 июня 2023
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Горькие слезы Петры Фон Кант 7.6
Горькие слезы Петры Фон Кант (1972)
Марта 7.6
Марта (1974)
Вознесение матушки Кюстерс 7.5
Вознесение матушки Кюстерс (1975)

Фильмография Маргит Карстенсен

Жанр
Год
Петер фон Кант 6.7
Петер фон Кант Peter von Kant
драма 2022, Франция
Фассбиндер 6.6
Фассбиндер Fassbinder
документальный 2015, Германия
Темный мир 7.1
Темный мир Finsterworld
драма 2013, Германия
Руки прочь от Миссисипи 6.3
Руки прочь от Миссисипи Hände weg von Mississippi
семейный, приключения, комедия 2007, Германия
Горькая жатва 7.1
Горькая жатва Bittere Ernte
драма, мелодрама, военный 1985, Германия
Одержимая 7.3
Одержимая Possession
ужасы, драма 1981, Франция / ФРГ
Третье поколение 6.7
Третье поколение Die dritte Generation
комедия, триллер 1979, ФРГ
Сатанинское зелье 6.8
Сатанинское зелье Satansbraten
драма 1976, Германия
Китайская рулетка 7.2
Китайская рулетка Chinesisches Roulette
драма, триллер 1976, Германия / Франция
Вознесение матушки Кюстерс 7.5
Вознесение матушки Кюстерс Mutter Küsters' Fahrt zum Himmel
драма 1975, Германия
Марта 7.6
Марта Martha
драма, триллер 1974, Германия
Горькие слезы Петры Фон Кант 7.6
Горькие слезы Петры Фон Кант Die bitteren Tränen der Petra von Kant
драма 1972, Германия
