Robert Flaherty, Director Наконец, в 1920 году я решил, что отснял достаточно материала для фильма и собрался домой. Бедный старик Нанук всё время слонялся вокруг моей хижины, рассказывая о фильмах, которые мы ещё могли бы снять, если бы я остался ещё на год. Он так и не понял, зачем я затевал всю эту суету с созданием "большого образа" о нём. Меньше чем через два года я получил весть, что Нанук отправился вглубь материка в поисках оленей и погиб от голода. Но наш "большой образ", ставший «Нануком с Севера», побывал в самых неожиданных уголках мира, и больше мужчин, чем камней у берега дома Нанука, увидели Нанука — доброго, смелого, простого эскимоса.