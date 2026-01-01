Фильм о Нануке явился новым словом в кинематографе. В нем не было тенденциозных инсценировок, свойственных большинству этнографических картин начала ХХ века, и отсутствовал снисходительный взгляд представителя «цивилизованной нации». Режиссер показал эскимосов не свысока, а так, как они сами видят себя. Он открыл в этом произведении новаторскую форму документального фильма, основанного на длительном кинонаблюдении реальной жизни…
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Рейтинг фильма
7.6
Оцените11 голосов
7.6IMDb
Кадры из фильма
Цитаты
Robert Flaherty, DirectorНаконец, в 1920 году я решил, что отснял достаточно материала для фильма и собрался домой. Бедный старик Нанук всё время слонялся вокруг моей хижины, рассказывая о фильмах, которые мы ещё могли бы снять, если бы я остался ещё на год. Он так и не понял, зачем я затевал всю эту суету с созданием "большого образа" о нём. Меньше чем через два года я получил весть, что Нанук отправился вглубь материка в поисках оленей и погиб от голода. Но наш "большой образ", ставший «Нануком с Севера», побывал в самых неожиданных уголках мира, и больше мужчин, чем камней у берега дома Нанука, увидели Нанука — доброго, смелого, простого эскимоса.
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