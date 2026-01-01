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Постер фильма Нанук с Севера
7.6
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7.6

Нанук с Севера

, 1922
Nanook of the North
США, Франция / документальный / 18+
Постер фильма Нанук с Севера
7.6

О фильме

Фильм о Нануке явился новым словом в кинематографе. В нем не было тенденциозных инсценировок, свойственных большинству этнографических картин начала ХХ века, и отсутствовал снисходительный взгляд представителя «цивилизованной нации». Режиссер показал эскимосов не свысока, а так, как они сами видят себя. Он открыл в этом произведении новаторскую форму документального фильма, основанного на длительном кинонаблюдении реальной жизни…

В ролях

Allakariallak
Nanook
Alice Nevalinga
Nanook's Wife - the Smiling One
Cunayou
Cunayou - Nanook's Daughter
Allegoo
Allegoo - Nanook's Son
Camock
Camock - Nanook's Cat
Berry Kroeger
Narrator (1939 re-release)
Режиссер Роберт Дж. Флаэрти
Композитор Rudolf Schramm, Стэнли Силверман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1922
Премьера в мире 11 июня 1922
Дата выхода
11 июня 1922 США
1 марта 1950 Франция
26 декабря 1922 Швеция
Бюджет $53 000
Производство Les Frères Revillon
Другие названия
Nanook of the North, Nanuk der Eskimo, Kuldens Søn, Kuzeyli Nanook, Kyokuhoku no Kaii, Nannuk, Pohjolan mies, Nanook do Norte, Nanook s severa, Nanook, köldens son, Nanook, o Esquimó, Nanook, pakkasen poika, Nanouk, Nanouk l'Esquimau, Nanouk, l'homme des temps primitifs, Nanuk eschimosul, Nanuk l'eschimese, Nanuk l'esquimese, Nanuk sa severa, Nanuk z Północy, Nanuk, az eszkimó, Nanuk, clovek primitivní, Nanuk, der Eskimo, Nanuk, el esquimal, Nanuk, o Esquimó, Nanukas iš Šiaurės, Snöhyddans folk: Berättelsen om en eskimåfamiljs kamp för tillvaron, Ο Νανούκ του Βορρά, Нанук от Севера, Нанук с Севера, 極北のナヌーク, Nanuk l'esquimal, Nanook del nord

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb

Цитаты

Robert Flaherty, Director Наконец, в 1920 году я решил, что отснял достаточно материала для фильма и собрался домой. Бедный старик Нанук всё время слонялся вокруг моей хижины, рассказывая о фильмах, которые мы ещё могли бы снять, если бы я остался ещё на год. Он так и не понял, зачем я затевал всю эту суету с созданием "большого образа" о нём. Меньше чем через два года я получил весть, что Нанук отправился вглубь материка в поисках оленей и погиб от голода. Но наш "большой образ", ставший «Нануком с Севера», побывал в самых неожиданных уголках мира, и больше мужчин, чем камней у берега дома Нанука, увидели Нанука — доброго, смелого, простого эскимоса.

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