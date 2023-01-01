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Пятница 13-е — Часть 8: Джейсон штурмует Манхэттен
Киноафиша Фильмы Пятница 13-е — Часть 8: Джейсон штурмует Манхэттен Фильмы похожие на Пятница 13-е — Часть 8: Джейсон штурмует Манхэттен
Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan Пятница 13-е — Часть 8: Джейсон штурмует Манхэттен 1989 / Канада
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Вся информация о фильме
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