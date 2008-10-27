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Космос: Территория смерти
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Космос: Территория смерти, 2008

2008 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Бороздящий космические просторы горно-исследовательский корабль натыкается на загадочную чужеродную Метку, обозначающую особую зону. Команда амбициозного экипажа уверена, что они обнаружили подтверждение существования наших создателей. Однако исследование и смещение Метки высвобождает НЕЧТО, относящиеся к инопланетному виду, которое долгое время было погребено на заброшенной отдаленной планете. Группа горняков и члены космического экипажа вынуждены вступить в отчаянную борьбу за выживание с МОНСТРОМ, с которым человечество доселе не сталкивалось.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 27 октября 2008
Возраст 18+
Режиссер
Чак Паттон
В ролях
Ника Футтерман
Кит Шарабайка
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Космос: Территория смерти 2 постера
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