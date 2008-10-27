Космос: Территория смерти, 2008

Жанр: анимация ужасы фантастика В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Бороздящий космические просторы горно-исследовательский корабль натыкается на загадочную чужеродную Метку, обозначающую особую зону. Команда амбициозного экипажа уверена, что они обнаружили подтверждение существования наших создателей. Однако исследование и смещение Метки высвобождает НЕЧТО, относящиеся к инопланетному виду, которое долгое время было погребено на заброшенной отдаленной планете. Группа горняков и члены космического экипажа вынуждены вступить в отчаянную борьбу за выживание с МОНСТРОМ, с которым человечество доселе не сталкивалось. Развернуть 6.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2 Продолжительность 1 час 14 минут Год выпуска 2008 Премьера в мире 27 октября 2008 Возраст 18+ Режиссер Чак Паттон В ролях Ника Футтерман Кит Шарабайка Джим Каммингс Кевин Майкл Ричардсон Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат