Космос: Территория смерти, 2008

Бороздящий космические просторы горно-исследовательский корабль натыкается на загадочную чужеродную Метку, обозначающую особую зону. Команда амбициозного экипажа уверена, что они обнаружили подтверждение существования наших создателей. Однако исследование и смещение Метки высвобождает НЕЧТО, относящиеся к инопланетному виду, которое долгое время было погребено на заброшенной отдаленной планете. Группа горняков и члены космического экипажа вынуждены вступить в отчаянную борьбу за выживание с МОНСТРОМ, с которым человечество доселе не сталкивалось.