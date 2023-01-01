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Кооперация 2: Интернэшнл Кооперация 2: Интернэшнл
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Кооперация 2: Интернэшнл, 2022

2022 / Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

В процессе экстрадиции из Штатов северокорейскому наркоторговцу Чану удаётся сбежать буквально из-под носа ФБР и офицера Рима. Узнав от руководства, что тот направляется в Южную Корею, Рим получает задание любой ценой поймать преступника и вернуть деньги партии, чтобы предотвратить в стране голод. Пока Чан налаживает на Юге производство нового наркотика, Рим снова объединяет усилия со старым знакомым, южнокорейским детективом Каном, а вскоре к ним присоединяется и ФБР-вец Джек — к неописуемому восторгу свояченицы Кана, питающей слабость к высоким красавцам.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Ли Сок-хун
В ролях
Хён Бин
Хён Бин
Ю Хэ Чжин
Дэниэл Хенни
Чин Сон-гю
Чин Сон-гю
Чан Ён-нам
Чан Ён-нам
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кооперация 2: Интернэшнл 2 постера
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Кооперация 2: Интернэшнл
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