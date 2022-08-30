Кооперация 2: Интернэшнл, 2022

В процессе экстрадиции из Штатов северокорейскому наркоторговцу Чану удаётся сбежать буквально из-под носа ФБР и офицера Рима. Узнав от руководства, что тот направляется в Южную Корею, Рим получает задание любой ценой поймать преступника и вернуть деньги партии, чтобы предотвратить в стране голод. Пока Чан налаживает на Юге производство нового наркотика, Рим снова объединяет усилия со старым знакомым, южнокорейским детективом Каном, а вскоре к ним присоединяется и ФБР-вец Джек — к неописуемому восторгу свояченицы Кана, питающей слабость к высоким красавцам.
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