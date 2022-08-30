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Постер фильма Кооперация 2: Интернэшнл
6.7
Киноафиша Фильмы Кооперация 2: Интернэшнл
6.7

Кооперация 2: Интернэшнл

, 2022
Gongjo 2: Inteonaesyeonal
Южная Корея / боевик, комедия, триллер / 18+
Постер фильма Кооперация 2: Интернэшнл
6.7

О фильме

В процессе экстрадиции из Штатов северокорейскому наркоторговцу Чану удаётся сбежать буквально из-под носа ФБР и офицера Рима. Узнав от руководства, что тот направляется в Южную Корею, Рим получает задание любой ценой поймать преступника и вернуть деньги партии, чтобы предотвратить в стране голод. Пока Чан налаживает на Юге производство нового наркотика, Рим снова объединяет усилия со старым знакомым, южнокорейским детективом Каном, а вскоре к ним присоединяется и ФБР-вец Джек — к неописуемому восторгу свояченицы Кана, питающей слабость к высоким красавцам.

В ролях

Хён Бин
Хён Бин
Im Chul Ryung
Ю Хэ-джин
Ю Хэ-джин
Kang Jin Tae
Дэниэл Хенни
Jack
Чин Сон-гю
Чин Сон-гю
Jang Myeong Jun
Чан Ён-нам
Чан Ён-нам
Лим Юн-а
Лим Юн-а
Park Min-young
Yu Bee
Club thug #1
Kim Byeong-O
Goon 2
Dimitri Cherbe
Police truck driver
Кан Док-чун
Eel restaurant male agent
Choi Dong-goo
Voice phishing team member #1
Режиссер Ли Сок-хун
Сценарист Ли Сок-хун, Im Seong-soon, Je-Gyun Yoon
Композитор Sang-Jun Hwang
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 декабря 2022
Премьера в мире 30 августа 2022
Дата выхода
8 сентября 2022 Гонконг
30 сентября 2022 Индонезия
15 сентября 2022 Сингапур NC16
7 сентября 2022 Южная Корея 15
22 сентября 2023 Япония
Сборы в мире $54 486 330
Производство CJ ENM Studios
Другие названия
Gongjo 2: Inteonaesyeonal, Confidential Assignment 2: International, Gongyo 2: International, Misiune sub acoperire 2: Internațional, Missão Secreta 2: Internacional, Nhiệm Vụ Tối Mật: Đặc Vụ Xuyên Quốc Gia, Salajane loovutamine 2, Tajna misja w Seulu 2: Widmo zagłady, Titkos küldetés Szöulban 2: Halálos csapdában, Конфіденційне завдання 2: Міжнародний рівень, Кооперация 2: Интернэшнл, 공조2: 인터내셔날, コンフィデンシャル：国際共助捜査, 共助2：国际, 機密同盟2, 秘密任務2：International, 共助2：インターナショナル, Confidential Assignment 2：International, コンフィデンシャル　国際共助捜査, Tajná mise v Soulu 2, 共助2

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 марта 2023

Отзывы о фильме

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