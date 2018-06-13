Детектив по случайности: В действии, 2018

Любитель запутанных детективных историй Кан Дэ-ман, не сказав жене, продал магазин комиксов, и наконец-то реализовал свою мечту — открыл детективное агентство. К нему присоединяется уволившийся из полиции легендарный детектив Но Тхэ-су. Но в Корее совершается мало преступлений, поэтому вместо ураганных приключений наших героев накрывает скука, коммунальные счета и семейный кризис. Наведавшись по старой привычке в местный полицейский участок, Дэ-ман находит там первого клиента. Девушка безуспешно пытается заставить полицию возобновить расследование гибели её жениха, и Дэ-ману сразу ясно — в этом деле многое не сходится. Чтобы выйти на важного свидетеля, детектив Тхэ-су подключает к расследованию хакера по кличке Кузнечик.