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Детектив по случайности: В действии
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Tamjeong: riteonjeu / Tam jeong 2

Детектив по случайности: В действии, 2018

2018 / Корея
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Любитель запутанных детективных историй Кан Дэ-ман, не сказав жене, продал магазин комиксов, и наконец-то реализовал свою мечту — открыл детективное агентство. К нему присоединяется уволившийся из полиции легендарный детектив Но Тхэ-су. Но в Корее совершается мало преступлений, поэтому вместо ураганных приключений наших героев накрывает скука, коммунальные счета и семейный кризис. Наведавшись по старой привычке в местный полицейский участок, Дэ-ман находит там первого клиента. Девушка безуспешно пытается заставить полицию возобновить расследование гибели её жениха, и Дэ-ману сразу ясно — в этом деле многое не сходится. Чтобы выйти на важного свидетеля, детектив Тхэ-су подключает к расследованию хакера по кличке Кузнечик.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 13 июня 2018
Режиссер
Ли Он-хи
В ролях
Квон Сан-у
Сон Дон-иль
Сон Дон-иль
Ли Гван-су
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Детектив по случайности: В действии 2 постера
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