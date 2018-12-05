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Doeorak

Дверной замок, 2018

2018 / Корея
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Главная героиня – банковский кассир средних лет по имени Кён-мин, живущая одна в небольшой студии многоквартирного дома в Сеуле. По ночам женщина слышит странные звуки, а позже замечает подозрительные признаки того, что некто угрожающий пытается пробраться в ее квартиру. Когда сотрудники местной полиции отказываются обращать внимание на жалобы Кён-мин, героиня начинает свое собственное расследование.

  • Съемки картины проходили в период с 7 января по 14 марта 2018 года в районе Сонбук в Сеуле, Южная Корея.
  • Фильм является ремейком испанского триллера “Крепкий сон” (“Sleep Tight”) 2011 года. В то время как испанская картина рассказывает историю глазами преступника, корейская лента раскрывает сюжет с точки зрения жертвы.
  • Фильм стал участником кинофестиваля Fantasy Filmfest 2019 в Германии.
  • Помимо “Крепкого сна” режиссер Ли Гвон также вдохновлялся южнокорейскими лентами “Прятки” Ху Чонга и “Преследователь” На Хун Джина.
  • Ли Гвон является участником корейской инди-группы “Mad Soul Child”.
  • При бюджете в 2,5 миллиона долларов фильм собрал в мировом прокате почти 11,5 миллионов долларов.

Обычная банковская сотрудница Кён-мин живёт одна в квартире в многоквартирном доме. Каждое утро девушка встаёт с легким головокружением и однажды замечает странность - как будто её дверной замок кто-то открывает. Кён-мин сообщает в полицию, но там считают, что она преувеличивает, и для беспокойства повода нет. Вскоре на работе происходит неприятный инцидент - один из клиентов навязчиво зовёт на кофе, а после отказа начинает агрессивно себя вести.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 28 сентября 2020
Премьера в мире 5 декабря 2018
Возраст 18+
Режиссер
Ли Гвон
В ролях
Кон Хё-джин
Ким Е-вон
Ким Сон-о
Ким Сон-о
Чо Бон-нэ
Ли Га-соп
Все актеры и съемочная группа
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Дверной замок
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10 ноября 2021 19:00
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