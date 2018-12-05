Дверной замок, 2018

Главная героиня – банковский кассир средних лет по имени Кён-мин, живущая одна в небольшой студии многоквартирного дома в Сеуле. По ночам женщина слышит странные звуки, а позже замечает подозрительные признаки того, что некто угрожающий пытается пробраться в ее квартиру. Когда сотрудники местной полиции отказываются обращать внимание на жалобы Кён-мин, героиня начинает свое собственное расследование.
Обычная банковская сотрудница Кён-мин живёт одна в квартире в многоквартирном доме. Каждое утро девушка встаёт с легким головокружением и однажды замечает странность - как будто её дверной замок кто-то открывает. Кён-мин сообщает в полицию, но там считают, что она преувеличивает, и для беспокойства повода нет. Вскоре на работе происходит неприятный инцидент - один из клиентов навязчиво зовёт на кофе, а после отказа начинает агрессивно себя вести.