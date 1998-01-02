Меню
О персоне
Фильмография
Андрей Юренев
Andrei Yurenyov
Андрей Юренев
Андрей Юренев
Andrei Yurenyov
Дата рождения
29 октября 1944
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
2 января 1998
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
6.4
Приключения Кроша
(1962)
5.0
В одно прекрасное детство
(1979)
0.0
Хождение по мукам
(1977)
Фильмография Андрей Юренев
5
В одно прекрасное детство
V odno prekrasnoye detstvo
комедия, семейный, драма
1979, СССР
Хождение по мукам
драма, исторический
1977, СССР
6.4
Приключения Кроша
Priklyucheniya Krosha
приключения, семейный
1962, СССР
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667