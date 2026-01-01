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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Шарлотт Вери
Charlotte Véry
Киноафиша
Персоны
Шарлотт Вери
Шарлотт Вери
Charlotte Véry
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Три цвета: синий
(1993)
7.2
Зимняя сказка
(1992)
Фильмография Шарлотт Вери
7.6
Три цвета: синий
Trois couleurs: Bleu
детектив, драма, мюзикл, мелодрама
1993, Франция / Швейцария / Польша
7.3
Зимняя сказка
Conte d'hiver
драма
1992, Франция
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