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Шарлотт Вери Charlotte Véry
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Шарлотт Вери

Charlotte Véry

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Три цвета: синий 7.6
Три цвета: синий (1993)
Зимняя сказка 7.2
Зимняя сказка (1992)

Фильмография Шарлотт Вери

Три цвета: синий 7.6
Три цвета: синий Trois couleurs: Bleu
детектив, драма, мюзикл, мелодрама 1993, Франция / Швейцария / Польша
Зимняя сказка 7.3
Зимняя сказка Conte d'hiver
драма 1992, Франция
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