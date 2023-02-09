Брошенные псы замышляют месть в трейлере комедии для взрослых «Бродяги»

Студия Universal Pictures представила дебютный трейлер комедии «Бродяги» (Strays) об уличных псах, решивших отомстить злобному человеку. Главных героев озвучили такие звезды, как Уилл Феррелл, Джейми Фокс, Айла Фишер и Рэндалл Пак. Человека, который выгнал своего пса на улицу, сыграл Уилл Форте.

В центре сюжета окажется жизнерадостный и наивный бордер-терьер по кличке Реджи (Феррелл), которого его хозяин Даг (Форте) бессовестно выгоняет из дома. Оптимистичный пес убежден, что все это было непреднамеренно, однако глаза на истину ему очень быстро открывает бродячий сквернослов Баг (Фокс) — бездомный пес, который искренне ценит и любит свою свободу. Прозрев благодаря новому приятелю и познакомившись с его небольшой стаей, в которую входят австралийская овчарка Мэгги (Фишер) и немецкий дог Хантер (Парк), Реджи решает расквитаться с бывшим хозяином. Составив план мести, четвероногие отправляются в эпическое приключение, чтобы разобраться с негодяем.

Постановкой ленты по сценарию Дэна Перро («Американский вандал», «Игроки») занимался режиссер комедии «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар» Джош Гринбаум. В продюсерскую команду вошли создатели «Мачо и ботана» Фил Лорд и Кристофер Миллер, а также Луи Летерье, сейчас работающий над «Форсажем 10».

Премьера «Бродяг» намечена на 9 июня.