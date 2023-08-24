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Отвязные дворняги Отвязные дворняги
Киноафиша Фильмы Отвязные дворняги Отзывы о фильме «Отвязные дворняги»
Strays Отвязные дворняги 2023 / США
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Отвязные дворняги»

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Юнадий Мамедов 24 августа 2023, 13:48
Оценка
Фильм в принципе хороший комедийный кому нравится комедия думаю зайдёт фильм мне вот зашол так что всем советую!
24 августа 2023, 13:48 Ответить
Киноафиша.инфо 24 августа 2023, 18:57
в ответ на сообщение Юнадий Мамедов от 24 августа 2023, 13:48
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
24 августа 2023, 18:57 Ответить
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