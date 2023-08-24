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Отвязные дворняги
Отзывы о фильме «Отвязные дворняги»
Strays
Отвязные дворняги
2023 / США
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6.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Юнадий Мамедов
24 августа 2023, 13:48
Оценка
Фильм в принципе хороший комедийный кому нравится комедия думаю зайдёт фильм мне вот зашол так что всем советую!
24 августа 2023, 13:48
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Киноафиша.инфо
24 августа 2023, 18:57
в ответ на сообщение
Юнадий Мамедов от 24 августа 2023, 13:48
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
24 августа 2023, 18:57
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