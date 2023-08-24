Откровенно сообщила о проблеме: Пегова попросила помощи у народа

Замечали, что по ТВ постоянно показывают одно и то же? Причина вас удивит

На Руси так называли красивых девушек: сейчас это слово считается ругательством

Вышла из тюрьмы красавицей: копия Джоли больше не пугает народ странным видом

«За деньги можно все?»: Пугачева устроила вакханалию на вокзале

Ностальгический тест: помните ли вы эти мультфильмы СССР?

Мужчины с этими именами лучшие кулинары: их женам повезло

«Я еще вернусь»: вот о чем говорил Пригожин в прощальном послании

Винер придумала два необычных ритуала для сестер Авериных: помогли стать чемпионками

Торт перед сном для них не приговор: эти три знака зодиака могут есть и не толстеть

Больше не нужны: известные актрисы остались не у дел в театре Маяковского