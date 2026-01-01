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Эктор Котсифакис
Hector Kotsifakis
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Персоны
Эктор Котсифакис
Эктор Котсифакис
Hector Kotsifakis
Дата рождения
1 января 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Братство
(2016)
6.6
Поимка
(2026)
6.5
Педро Парамо
(2024)
Фильмография Эктор Котсифакис
Сантита
драма, мелодрама
2026, Мексика
6.6
Поимка
La Captura
боевик, криминал
2026, Мексика
Смотреть трейлер
6.2
Охотники на гринго
драма, боевик, криминал
2025, Мексика/США
6.5
Педро Парамо
Pedro Páramo
драма, фэнтези, ужасы
2024, Мексика
Смотреть трейлер
6.3
Три жизни
драма, триллер, детектив
2023, Мексика
Женщины-убийцы
драма, триллер
2022, Мексика
6.1
Все будет прекрасно
драма, комедия
2021, Мексика
5.9
Последнее пришествие дьявола
The Exorcism of God
ужасы
2021, Мексика / Венесуэла
Смотреть трейлер
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