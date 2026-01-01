Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марсела Хирон
Marcela Girón
Киноафиша
Персоны
Марсела Хирон
Марсела Хирон
Marcela Girón
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Брат
(2010)
5.9
Последнее пришествие дьявола
(2021)
Фильмография Марсела Хирон
Жанр
Все
Драма
Семейный
Спорт
Ужасы
Год
Все
2021
2010
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.9
Последнее пришествие дьявола
The Exorcism of God
ужасы
2021, Мексика / Венесуэла
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.1
Брат
Hermano
спорт, драма, семейный
2010, Венесуэла
Смотреть трейлер
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667