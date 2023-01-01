Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Курица на ветру
Киноафиша Фильмы Курица на ветру Фильмы похожие на Курица на ветру
Kaze no naka no mendori Курица на ветру 1948 / Япония
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Курица на ветру

Вся информация о фильме
Столь долгое отсутствие
драма 1961, Франция / Италия
7.0
Вкус зеленого чая после риса
Вкус зеленого чая после риса
драма 1952, Япония
7.0
Строгий юноша
Строгий юноша
драма 1937, СССР
6.0
Повесть о плывущих водорослях
Повесть о плывущих водорослях
драма 1934, Япония
7.0
Маму нужно любить
Маму нужно любить
драма 1934, Япония
6.0
Каприз
Каприз
драма 1933, Япония
7.0
Госпожа и бородач
Госпожа и бородач
мелодрама, комедия 1931, Япония
6.0
Поздняя весна
Поздняя весна
драма 1949, Япония
8.0
Вкус Сайры
Вкус Сайры
драма 1962, Япония
8.0
Токийская история
Токийская история
драма 1953, Япония
6.0
Плавучие травы
Плавучие травы
драма 1959, Япония
8.0
Токийская повесть
Токийская повесть
драма 1953, Япония
8.0
Пора созревания пшеницы
Пора созревания пшеницы
драма 1951, Япония
7.0
Раннее лето
Раннее лето
драма 1951, Япония
8.0
Родиться-то я родился…
Родиться-то я родился…
драма 1932, Япония
8.0
Токийский хор
Токийский хор
драма, комедия 1931, Япония
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше