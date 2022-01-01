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Каприз
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Каприз, 1933

1933 / Япония
7.3 Оцените
15 голосов
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О фильме

Соседи Дзиро и Кихати вместе работают на заводе. Веселый, но немного простоватый добряк Кихати даже читать толком не научился. Он рано овдовел и теперь в одиночку воспитывает сына-третьеклассника. Дзиро моложе Кихати, обладает привлекательной внешностью, но он неразговорчив и угрюм — возможно, потому, что ему пришлось послужить в армии и претерпеть немало тягот. Однажды, возвращаясь с представления сказителя нанива-буси, друзья встречают девушку по имени Харуэ. Ее уволили с работы, и ей негде даже переночевать. Кихати со всей душой принимает участие в судьбе девушки, а Дзиро настроен скептически. В итоге девушка поселяется по соседству, получив работу в местном кабачке. Кихати неравнодушен к ней и даже строит планы женитьбы, однако Харуэ относится к соседу как к доброму дядюшке, отдавая предпочтение молодому Дзиро. Тот, напротив, ведет себя с девушкой скованно и даже грубо. Смирившись со своей судьбой, Кихати пытается устроить счастье Харуэ и Дзиро. Все меняет неожиданная болезнь ребенка, сына Кихати, который объелся сладким и получил в результате воспаление тонкой кишки. Деньги на лечение мальчика находит Дзиро, одолжив их у знакомого цирюльника. Чтобы вернуть долг, Дзиро вынужден отправиться на заработки на неосвоенные земли острова Хоккайдо. Кихати делает все, чтобы предотвратить отъезд друга, и даже решается сам отправиться на север, но любовь к сыну вынуждает его вернуться… «Каприз» — это первая картина Одзу из серии комедий о Кихати. Сюжет был частично заимствован из фильма «Чемпион» (1931) американского режиссера Кинга Видора, но скоро нелепый и добрый герой из простонародья по имени Кихати стал визитной карточкой «Сётику». Послевоенным перевоплощением Кихати стал любимый всеми Тора-сан из комедийной серии этой же студии «Мужчине живется трудно», снятой режиссером Ёдзи Ямада. Фильм сопровождает бэнси Итиро Катаока.

7.3 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1933
Премьера в России 7 сентября 1933
Премьера в мире 7 сентября 1933
Возраст 12+
Режиссер
Ясудзиро Одзу
В ролях
Дэн Обината
Нобуко Фусими
Такэси Сакамото
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Каприз 2 постера
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