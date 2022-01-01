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Маму нужно любить
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Haha wo kowazuya

Маму нужно любить, 1934

1934 / Япония
6.5 Оцените
14 голосов
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О фильме

Отец семейства Кадзивара пообещал сыновьям Садао и Косаку, что на выходные обязательно свозит их на море. В тот же день мать мальчиков, Тиэко, получает тревожный звонок с работы мужа: Кадзивара скончался от сердечного приступа. Оставшаяся вдовой Тиэко берет на свои плечи все заботы о детях, стараясь любить их одинаково, хотя старший Садао для нее не родной — это ребенок от первого брака Кадзивары. Садао узнает правду о своем происхождении, став уже студентом, и это становится для него большим ударом, толкая на ссоры с неродной матерью, Тиэко. Сама Тиэко продолжает заботиться о пасынке, старается уберечь его от лишних переживаний даже когда семья Кадзивара оказывается на грани банкротства. О денежных трудностях, возникших у Тиэко, Садао узнает последним, что вновь разжигает старую обиду. Объявив о разрыве с мачехой, молодой человек уходит из дома. В своих интервью и мемуарах Одзу неоднократно признавал, что распад семьи является главной темой не только для фильма «Маму нужно любить», но и вообще для большинства его картин. Основу для сценария Одзу написал сам, используя псевдоним Сютаро Комия (в более ранних фильмах режиссер часто скрывался под псевдонимом Джеймс Маки). Во время съемок фильма отец Одзу скончался от сердечного приступа, и режиссер переехал жить к матери, что наверняка натолкнуло его на некоторые художественные находки, пригодившиеся в фильме «Маму нужно любить».

6.5 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1934
Премьера в России 11 мая 1934
Премьера в мире 11 мая 1934
Возраст 12+
Режиссер
Ясудзиро Одзу
В ролях
Дэн Обината
Кодзи Мицуи
Мицуко Ёсикава
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маму нужно любить 2 постера
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