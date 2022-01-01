Родиться-то я родился…, 1932

Офисный клерк по фамилии Ёсии переезжает с семьей в новый пригородный район Токио. Здесь дети больше времени могут проводить на свежем воздухе, а кроме того, по соседству живет босс героя. Чем ближе к начальству, тем лучше для карьеры — считает Ёсии. Дети героя, школьники Кэйдзи и Рёити, будут теперь учиться в одном классе с Таро, сыном начальника. В новой школе мальчики не сразу находят себе друзей. Несколько раз братья вынуждены прогуливать занятия, чтобы не попадаться на глаза хулигану Камэкити. Однако благодаря хитрости и смекалке Кэйдзи и Рёити скоро сами становятся лидерами в школе. Им удается стать гостями в доме Таро, отец которого не только руководит крупной компанией, но и любит кинематограф, сам снимает любительское кино. На просмотр фильмов в доме своего босса приглашены его подчиненные, и в том числе отец мальчиков, который совсем не ожидал встретиться здесь со своими сыновьями. На экране мальчики видят современный Токио, забавных животных из зоопарка в Уэно, и своего отца, кривляющегося перед камерой, чтобы понравиться боссу. Авторитет отца в глазах мальчишек рушится, рушится и вера в справедливость мироустройства. Чтобы со всем этим примириться, им предстоит повзрослеть. Картина «Родиться-то я родился…» стала первым фильмом Одзу, сумевшим возглавить список лучших фильмов года по версии престижного журнала «Кинэма Дзюмпо». После войны режиссер вновь вернется к теме взросления и даже снимет новую версию своего фильма «Родиться-то я родился», но уже по собственному сценарию — это комедия Одзу «Доброе утро» (1959). Фильм сопровождает бэнси Итиро Катаока.