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Родиться-то я родился…
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Otona no miru ehon — Umarete wa mita keredo

Родиться-то я родился…, 1932

1932 / Япония
8.0 Оцените
14 голосов
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О фильме

Офисный клерк по фамилии Ёсии переезжает с семьей в новый пригородный район Токио. Здесь дети больше времени могут проводить на свежем воздухе, а кроме того, по соседству живет босс героя. Чем ближе к начальству, тем лучше для карьеры — считает Ёсии. Дети героя, школьники Кэйдзи и Рёити, будут теперь учиться в одном классе с Таро, сыном начальника. В новой школе мальчики не сразу находят себе друзей. Несколько раз братья вынуждены прогуливать занятия, чтобы не попадаться на глаза хулигану Камэкити. Однако благодаря хитрости и смекалке Кэйдзи и Рёити скоро сами становятся лидерами в школе. Им удается стать гостями в доме Таро, отец которого не только руководит крупной компанией, но и любит кинематограф, сам снимает любительское кино. На просмотр фильмов в доме своего босса приглашены его подчиненные, и в том числе отец мальчиков, который совсем не ожидал встретиться здесь со своими сыновьями. На экране мальчики видят современный Токио, забавных животных из зоопарка в Уэно, и своего отца, кривляющегося перед камерой, чтобы понравиться боссу. Авторитет отца в глазах мальчишек рушится, рушится и вера в справедливость мироустройства. Чтобы со всем этим примириться, им предстоит повзрослеть. Картина «Родиться-то я родился…» стала первым фильмом Одзу, сумевшим возглавить список лучших фильмов года по версии престижного журнала «Кинэма Дзюмпо». После войны режиссер вновь вернется к теме взросления и даже снимет новую версию своего фильма «Родиться-то я родился», но уже по собственному сценарию — это комедия Одзу «Доброе утро» (1959). Фильм сопровождает бэнси Итиро Катаока.

8.0 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1932
Премьера в России 4 ноября 1932
Премьера в мире 3 июня 1932
Возраст 12+
Режиссер
Ясудзиро Одзу
В ролях
Тацуо Сайто
Томио Аоки
Мицуко Ёсикава
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Родиться-то я родился… 2 постера
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