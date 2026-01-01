Другие названия

Ochazuke no aji, The Flavor of Green Tea Over Rice, El sabor del té verde con arroz, O Sabor do Chá Verde Sobre o Arroz, 茶泡飯之味, Chuť Zeleného Čaje v Misce Rýže, Der Geschmack grünen Tees über Reis, Der Geschmack von grünem Tee über Reis, El gusto del arroz en el té verde, El trigo del otoño, Flavor of Green Tea Over Rice, Flavour of Green Tea Over Rice, I geusi tou prasinou tsagiou kai tou ryziou, Il sapore del riso al tè verde, Le Goût du riz au thé vert, Smak ryżu z zieloną herbatą, Tea and Rice, Tea Over Rice, Η γεύση τού πράσινου τσαγιού και τού ρυζιού, Вкус зеленого чая после риса, お茶漬の味, 茶泡饭之味, 오차즈케의 맛

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