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Постер фильма Вкус зеленого чая после риса
7.6
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7.6

Вкус зеленого чая после риса

, 1952
Ochazuke no aji
Япония / драма / 18+
Постер фильма Вкус зеленого чая после риса
7.6

О фильме

Жена не любит своего мужа и даже презирает его, а он спокойно и стойко всё сносит. Но, в конце концов, жена понимает, что не может без него жить и очень любит.

В ролях

Син Сабури
Mokichi Satake
Митиё Когурэ
Taeko Satake
Кодзи Цурута
Noboru Okada
Кодзи Цурута
Noboru Okada
Тисю Рю
Sadao Hirayama
Чикаге Авашима
Aya Amamiya
Кэйко Цусима
Кэйко Цусима
Setsuko Yamauchi
Кумико Меаке
Chizu Yamauchi
Эйдзиро Янаги
Naosuke Yamauchi
Хисао Тоакэ
Toichiro Amamiya
Юко Мошизуки
Shige Hirayama
Режиссер Ясудзиро Одзу
Сценарист Кого Нода, Ясудзиро Одзу
Композитор Итиро Сайто
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 1 октября 1952
Дата выхода
1 января 1994 Франция TP
28 мая 2004 Южная Корея 15
1 октября 1952 Япония
Производство Shochiku
Другие названия
Ochazuke no aji, The Flavor of Green Tea Over Rice, El sabor del té verde con arroz, O Sabor do Chá Verde Sobre o Arroz, 茶泡飯之味, Chuť Zeleného Čaje v Misce Rýže, Der Geschmack grünen Tees über Reis, Der Geschmack von grünem Tee über Reis, El gusto del arroz en el té verde, El trigo del otoño, Flavor of Green Tea Over Rice, Flavour of Green Tea Over Rice, I geusi tou prasinou tsagiou kai tou ryziou, Il sapore del riso al tè verde, Le Goût du riz au thé vert, Smak ryżu z zieloną herbatą, Tea and Rice, Tea Over Rice, Η γεύση τού πράσινου τσαγιού και τού ρυζιού, Вкус зеленого чая после риса, お茶漬の味, 茶泡饭之味, 오차즈케의 맛

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb

Отзывы о фильме

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