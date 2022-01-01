Токийский хор, 1931

Герой фильма по фамилии Окадзима после окончания школы устроился работать клерком в страховой компании. Работа не слишком прибыльная и не очень интересная, но Окадзима женат, у него трое детей — он не может позволить себе отказаться от безрадостной службы. Когда наступает время выплаты премиальных, сотрудники фирмы приходят в волнение, радостные ожидания перемежаются с тревогой. Окадзима давно ещё пообещал на свою премию купить старшему сыну велосипед, ведь на велосипедах гоняют все сверстники мальчика. В день выдачи премии Окадзима узнает, что его коллегу по фамилии Ямада несправедливо уволили. Сложилось так, что сразу несколько клиентов Ямады скончались вскоре после того, как он оформил им страховые полисы — теперь фирма несёт большие убытки. Окадзима заступается за коллегу, что приводит к стычке с боссом и увольнению. На последние деньги Окадзима покупает сыну самокат (который стоит дешевле велосипеда), но мальчик, конечно же, разочарован. Начинаются длительные и малоуспешные поиски новой работы, пока на помощь герою не приходит старый учитель Омура (мы видим его в самой первой сцене фильма). Сценарий к фильму написал Кого Нода, использовавший для этого несколько сюжетных линий романа Комацу Китамура «Улица среднего класса» (1930). Китамура указан в титрах в качестве одного из сценаристов. Тематика фильма «Токийский хор» несет на себе следы влияния картины «Толпа» (1928) режиссера Кинга Видора, которую Одзу посмотрел незадолго до начала работы. Роль маленькой дочки героя сыграла юная Хидэко Такаминэ, начавшая свою карьеру в кинематографе в возрасте пяти лет. Еще в детстве девочку окрестили «японской Ширли Темпл». Позже она стала одной из ведущих актрис Японии — любимицей режиссеров Микио Нарусэ и Кэйскэ Киносита. Фильм сопровождает бэнси Итиро Катаока.