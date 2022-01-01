Повесть о плывущих водорослях, 1934

Группа бродячих артистов театра Кабуки приезжает с гастролями в тихий провинциальный городок на берегу Японского моря. Кихати — ведущий актер театра и руководитель труппы. Приехав в новый город, он первым делом отправляется навестить бывшую любовницу Оцунэ. Женщина одна вырастила их общего сына Синкити, но на отца ребёнка обиды не таит. Отец и мать Синкити, хоть и расстались, но сохранили теплые, доверительные отношения. Но сам Синкити не знает, что актёр Кихати приходится ему отцом — это скрывают от него, поскольку отца так долго не было рядом, да и профессия бродячего артиста не самая престижная. Синкити считает Кихати своим дальним родственником, но это не мешает им проводить много времени вместе каждый раз, когда труппа приезжает на гастроли. О том, что у Кихати есть взрослый сын, не подозревает и его сожительница — актриса по имени Отака. Долгое отсутствие любимого кажется ей подозрительным, однако Кихати уверяет, что занят поисками спонсоров. Один из актеров труппы случайно раскрывает секрет Кихати. Нынешняя подруга Кихати, Отака, в ярости врывается домой к Оцунэ, прежней возлюбленной. Оскорбленный Кихати рвет отношения с актрисой Отака. Женское самолюбие требует мести, и Отака договаривается с другой актрисой, по имени Отоки, чтобы она соблазнила молодого Синкити. Красавице Отоки не сложно выполнить эту просьбу, однако она действительно начинает испытывать нежные чувства к Синкити. В «Повести о плывущих водорослях» название фильма впервые было выведено на фоне мешковины из джутового волокна, что стало в дальнейшем фирменным знаком Одзу. Переход от титров с изобилием декоративных элементов к простому, сдержанному стилю свидетельствует о начале нового этапа в творчестве Ясудзиро Одзу. Картина получила первое место в рейтинге журнала «Кинэма Дзюмпо» за 1934 год. Фильм сопровождает бэнси Итиро Катаока.