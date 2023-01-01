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Строгий юноша
Строгий юноша, 1937
1937 / СССР
6.3
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Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
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О фильме
Философско-романтическая драма о любви и ревности в наступающем идеальном бесклассовом обществе.
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6.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1937
Премьера в России
4 декабря 1934
Премьера в мире
10 ноября 1933
Возраст
12+
Режиссер
Абрам Роом
В ролях
Ольга Жизнева
Максим Штраух
Дмитрий Дорлиак
Валентина Серова
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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