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Строгий юноша
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Строгий юноша, 1937

1937 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Философско-романтическая драма о любви и ревности в наступающем идеальном бесклассовом обществе.

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1937
Премьера в России 4 декабря 1934
Премьера в мире 10 ноября 1933
Возраст 12+
Режиссер
Абрам Роом
В ролях
Ольга Жизнева
Максим Штраух
Дмитрий Дорлиак
Валентина Серова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Строгий юноша 1 постер
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