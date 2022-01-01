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Госпожа и бородач
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Shukujo to hige

Госпожа и бородач, 1931

1931 / Япония
6.4 Оцените
14 голосов
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О фильме

Студент по имени Киити Окадзима достиг высоких результатов в традиционном японском спорте кэндо (поединки на деревянных мечах). Однако в Японии начала 1930-х годов, устремленной к модернизации и вестернизации, кэндо воспринимается как нечто устаревшее. Борода, которую носит Киити, тоже кажется анахронизмом и вызывает у всех неодобрение. На дне рождения Икуко, сестры приятеля, который по рождению принадлежит к знати (носит титул барона), мастер кэндо Киити получает очередную порцию насмешек от приглашенных на торжество благовоспитанных юных особ. На улице Киити видит, как плохая девчонка Сатоко вымогает деньги у девушки по имени Хироко. Как истинный самурай Киити вступается за обиженную, к которой к тому же чувствует симпатию. Но вот для Киити приходит пора выпускных экзаменов, он озабочен поисками работы. На собеседовании работодатель отвергает кандидатуру Киити из-за бороды, после чего Хироко деликатно намекает Киити, что от бороды пришло время избавиться. Под влиянием девушки герой решается кардинально изменить свою внешность. Результат — новая работа и небывалая популярность среди представительниц женского пола. Свататься к Киити приходит и мошенница Сатоко, и некогда презиравшая его сестра приятеля-барона. Однако сердце героя принадлежит милой, вдумчивой девушке Хироко. В картине Одзу красавец Токихико Окада сыграл свою первую комическую роль. Не все на студии «Сётику» поддержали его использование в комическом амплуа, но результат превзошел все ожидания. Зрители ещё больше полюбили Окаду за разносторонний талант и яркую внешность, подчеркнутую разительной переменой после того, как он сбрил бороду. Как и в предыдущих картинах Одзу, в «Госпоже и бородаче» угадывается увлечение режиссера американским кинематографом. Недаром в квартире главного героя Киити мы видим плакат мюзикла «Песня мошенника» (1930), снятого режиссером Лайонелом Бэрримором.

6.4 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1931
Премьера в России 17 февраля 1931
Премьера в мире 7 февраля 1931
Возраст 12+
Режиссер
Ясудзиро Одзу
В ролях
Токихико Окада
Хироко Кавасаки
Тёуко Иида
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Госпожа и бородач 2 постера
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