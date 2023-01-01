Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жажда смерти 4: Наказание
Киноафиша Фильмы Жажда смерти 4: Наказание Фильмы похожие на Жажда смерти 4: Наказание
Death Wish 4: The Crackdown Жажда смерти 4: Наказание 1987 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Жажда смерти 4: Наказание

Вся информация о фильме
Жажда смерти 3
Жажда смерти 3
боевик, криминал, драма 1985, Канада
5.0
Жажда смерти 2
Жажда смерти 2
боевик, криминал, драма 1982, Канада
6.0
Мистер Маджестик
Мистер Маджестик
боевик, криминал, драма 1974, США
6.0
Председатель
Председатель
драма, боевик 1969, США / Великобритания
5.0
Пушки острова Наварон
Пушки острова Наварон
военный, драма, приключения, боевик 1961, США / Великобритания
7.0
Тарас Бульба
Тарас Бульба
мелодрама, приключения, боевик, военный, драма 1962, Югославия / США
6.0
Холодный пот
Холодный пот
боевик, криминал, драма 1970, Франция / Италия / Бельгия
5.0
Завоевание планеты обезьян
Завоевание планеты обезьян
боевик, фантастика 1972, США
6.0
Битва за планету обезьян
Битва за планету обезьян
боевик, фантастика 1973, США
5.0
Тигровая бухта
Тигровая бухта
драма, триллер 1959, Великобритания
7.0
На последнем дыхании
На последнем дыхании
драма, мелодрама, криминал 1983, США
5.0
Копи Царя Соломона
Копи Царя Соломона
комедия, боевик, приключения 1985, США
6.0
Прощай, друг
Прощай, друг
криминал, драма 1968, Франция / Италия
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше