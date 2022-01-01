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Жажда смерти 3
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Жажда смерти 3, 1985

1985 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Молодёжная банда крушит квартиру и избивает до смерти старика, посмевшего им сопротивляться. Его приехавший друг Пол Керси успевает уловить предсмертный вздох. Полиция арестовывает его по обвинению в убийстве. В камере Пол вступает в конфликт с местным авторитетом, который с этого момента становится его смертельным врагом. Полиция узнаёт в приезжем известного нью-йоркского «ночного мстителя», и инспектор, отпуская его на свободу, просит помощи в наведении порядка в квартале. Пол занимает квартиру погибшего друга и начинает войну с бандой.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в мире 1 ноября 1985
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Уиннер
В ролях
Чарльз Бронсон
Дебора Раффин
Эд Лотер
Мартин Болсам
Мартин Болсам
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жажда смерти 3 2 постера
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