Жажда смерти 3, 1985

Молодёжная банда крушит квартиру и избивает до смерти старика, посмевшего им сопротивляться. Его приехавший друг Пол Керси успевает уловить предсмертный вздох. Полиция арестовывает его по обвинению в убийстве. В камере Пол вступает в конфликт с местным авторитетом, который с этого момента становится его смертельным врагом. Полиция узнаёт в приезжем известного нью-йоркского «ночного мстителя», и инспектор, отпуская его на свободу, просит помощи в наведении порядка в квартале. Пол занимает квартиру погибшего друга и начинает войну с бандой.