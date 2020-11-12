Человеческое желание, 1954
О фильме
Служащий железной дороги Карл Бакли женат на женщине гораздо моложе его — Вики. Лишившись места, он просит жену сходить к Джону Оуэнсу, влиятельному и богатому человеку, чтобы тот вступился за него и помог вернуться на работу. Мать Вики была когда-то домработницей у Оуэнса. Вики проводит день в доме у Оуэнса и добивается успеха. Бакли охвачен непреодолимой ревностью и заставляет Вики признаться, что та отдалась Оуэнсу, что нередко случалось и до ее замужества. Он вынуждает ее назначить Оуэнсу свидание в купе, затем приходит туда вместе с ней и убивает его. На время поездки Вики приходится заигрывать с коллегой мужа машинистом Джеффом Уорреном, который вернулся на службу, отвоевав три года в Корее (Уоррен случайно оказался на пути Бакли, когда тот хотел вернуться к себе в купе). На дознании Джефф отрицает, что видел Вики в поезде, где было совершенно убийство. Джефф и Вики встречаются снова; они становятся любовниками…
В ролях
Детали фильма
|30 марта 2020
|Австрия
|16
|5 августа 1954
|Бельгия
|14
|5 августа 1954
|США