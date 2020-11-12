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Постер фильма Человеческое желание
7.1
Киноафиша Фильмы Человеческое желание
7.1

Человеческое желание

, 1954
Human Desire
США / нуар, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Человеческое желание
7.1

О фильме

Служащий железной дороги Карл Бакли женат на женщине гораздо моложе его — Вики. Лишившись места, он просит жену сходить к Джону Оуэнсу, влиятельному и богатому человеку, чтобы тот вступился за него и помог вернуться на работу. Мать Вики была когда-то домработницей у Оуэнса. Вики проводит день в доме у Оуэнса и добивается успеха. Бакли охвачен непреодолимой ревностью и заставляет Вики признаться, что та отдалась Оуэнсу, что нередко случалось и до ее замужества. Он вынуждает ее назначить Оуэнсу свидание в купе, затем приходит туда вместе с ней и убивает его. На время поездки Вики приходится заигрывать с коллегой мужа машинистом Джеффом Уорреном, который вернулся на службу, отвоевав три года в Корее (Уоррен случайно оказался на пути Бакли, когда тот хотел вернуться к себе в купе). На дознании Джефф отрицает, что видел Вики в поезде, где было совершенно убийство. Джефф и Вики встречаются снова; они становятся любовниками…

В ролях

Гленн Форд
Гленн Форд
Джефф Уоррен
Джон Заремба
Глория Грэм
Vicki Buckley
Бродерик Кроуфорд
Карл Бакли
Эдгар Баканан
Алек Симмонс
Кэтлин Кейс
Ellen Simmons
Пегги Мэйли
Жан
Diane DeLaire
Вера Симмонс
Грэндон Родс
John Owens
Benjie Bancroft
Inquest Spectator
Пол Бринегар
Brakeman
Режиссер Фриц Ланг
Сценарист Альфред Хэйес, Эмиль Золя
Композитор Даниил Александрович Амфитеатров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1954
Премьера в мире 5 августа 1954
Дата выхода
30 марта 2020 Австрия 16
5 августа 1954 Бельгия 14
5 августа 1954 США
Сборы в мире $153
Производство Columbia Pictures
Другие названия
Human Desire, La bestia humana, Desejo Humano, Désirs humains, Lebensgier, Begær, Bestia ludzka, Blindt begjær, Deseos humanos, Dorinţa Umană, Emberi vágy, Havas e Adami, Ihmispeto, La bestia umana, Ljudska zelja, Ljudska želja, Menselijke begeerte, Mord på nattexpressen, Pożądanie, Schlafwagen 842, The Human Beast, To anthropino ktinos, Το ανθρώπινο κτήνος, Человеческое желание, Човешки страсти, 人之欲, 仕組まれた罠, Pozadanie

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Жан [собирается на свидание] Застегни меня, пожалуйста, Карл.
Карл Бакли [с нетерпением] Вы, дамы, тратите больше времени на то, чтобы собраться...
Жан Приходится! Лучше быть красивой, чем умной, потому что большинство мужчин, которых я знаю, видят куда лучше, чем думают.

Отзывы о фильме

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