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Приключения венецианца (Приключения Марко Поло)
Киноафиша Фильмы Приключения венецианца (Приключения Марко Поло)
The Adventures of Marco Polo

Приключения венецианца (Приключения Марко Поло), 1938

1938 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Богатый венецианский купец, решает, что его сын должен продолжать торговое дело, и наладить дружественные и торговые отношения с чудесной страной Китай. Корабль, на котором плывет его сын Марко Поло терпит крушение у берегов Персии. Неунывающий герой в сопровождении своего верного слуги Бингучио проходит тысячи миль.

Испытывая жажду, пересекает пустыню; замерзая, преодолевает горы Тибета, и наконец-то, прибывает в Пекин, где знакомится с добродушным императором Кублай Ханом и его дочерью красавицей — принцессой Кукачин.

Марко с первого взгляда влюбляется в девушку из страны Поднебесной и готов жениться на ней, но на его пути встаёт коварный главный советник императора Ахмед, желающий захватить трон. Смелому юноше предстоят тяжелые испытания, прежде чем он одержит победу над злом и спасёт свою любовь и трон…

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1938
Премьера в мире 7 апреля 1938
Возраст 12+
Режиссер
Арчи Майо
В ролях
Гэри Купер
Гэри Купер
Сигрид Гури
Бэзил Рэтбоун
Джордж Барбье
Бинни Барнс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приключения венецианца (Приключения Марко Поло) 2 постера
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саундтрек фильма Приключения венецианца (Приключения Марко Поло)
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