Приключения венецианца (Приключения Марко Поло), 1938

Богатый венецианский купец, решает, что его сын должен продолжать торговое дело, и наладить дружественные и торговые отношения с чудесной страной Китай. Корабль, на котором плывет его сын Марко Поло терпит крушение у берегов Персии. Неунывающий герой в сопровождении своего верного слуги Бингучио проходит тысячи миль.



Испытывая жажду, пересекает пустыню; замерзая, преодолевает горы Тибета, и наконец-то, прибывает в Пекин, где знакомится с добродушным императором Кублай Ханом и его дочерью красавицей — принцессой Кукачин.



Марко с первого взгляда влюбляется в девушку из страны Поднебесной и готов жениться на ней, но на его пути встаёт коварный главный советник императора Ахмед, желающий захватить трон. Смелому юноше предстоят тяжелые испытания, прежде чем он одержит победу над злом и спасёт свою любовь и трон…