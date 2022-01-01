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Дестри снова в седле Дестри снова в седле
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Destry Rides Again

Дестри снова в седле, 1939

1939 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Опытная проститутка, испытавшая в этой жизни абсолютно все, перебывала в объятиях сотни мужчин, но не утратила нежного, ранимого сердца, которое, как и много лет назад, открыто любви и верности, которое готово раскрыться навстречу искреннему чувству. Даже если это будет стоить жизни.

И вот в маленьком, захолустном американском городишке появляется странноватый парень по имени Том Дестри. Он вежлив, вроде умен, довольно красив. И он один встает против всего города, чтобы навести порядок и установить торжество закона.

7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1939
Премьера в мире 30 ноября 1939
Возраст 16+
Режиссер
Джордж Маршалл
В ролях
Марлен Дитрих
Марлен Дитрих
Джеймс Стюарт
Миша Ауэр
Чарльз Виннингер
Аллен Дженкинс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дестри снова в седле 2 постера
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