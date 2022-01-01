Дестри снова в седле, 1939

Опытная проститутка, испытавшая в этой жизни абсолютно все, перебывала в объятиях сотни мужчин, но не утратила нежного, ранимого сердца, которое, как и много лет назад, открыто любви и верности, которое готово раскрыться навстречу искреннему чувству. Даже если это будет стоить жизни.



И вот в маленьком, захолустном американском городишке появляется странноватый парень по имени Том Дестри. Он вежлив, вроде умен, довольно красив. И он один встает против всего города, чтобы навести порядок и установить торжество закона.