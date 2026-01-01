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Постер фильма Большая страна
7.9
Киноафиша Фильмы Большая страна
7.9

Большая страна

, 1958
The Big Country
США / вестерн, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Большая страна
7.9

О фильме

19-ый век. Юго-запад США. Среди длинных полос земель и засушливых областей гигантских каньонов находятся два поселения. Одно — майора Генри Террилла, другое — неудачника Руфуса Хэннеси. Они оба абсолютные индивидуалисты, использующие для своего скота один и тот же водопой и враждующие между собой. Генри — местный богач, у которогопрекрасный дом, большое поголовье скота, красивая дочь и полный штат батраков-ковбоев. Руфус — неимущий. У него несколько непослушных и буйных сыновей, дюжина сараев и армия бедных родственников… Неожиданно в местечке объявляется образованный джентльмен — капитан судна Джеймс МаКейн. Он собирается жениться на дочери Террилла, но ей этот щеголь не понравился, т. к. Джеймс отказался сесть на необъезженную лошадь и уклонился от драки со старшим надсмотрщиком Стивом. Однако приезжий бросает вызов окружающему обществу, так как не намерен поддаваться на провокации. ..

В ролях

Грегори Пек
Грегори Пек
Джеймс МакКей
Джин Симмонс
Джули Марагон
Кэррол Бейкер
Патриция Террил
Чарлтон Хестон
Стив Лич
Берл Айвз
Руфус Ханнесси
Чарльз Бикфорд
Maj. Henry Terrill
Альфонсо Бедойа
Ramón Gutierrez
Чак Коннорс
Бак Ханнаси
Чак Хэйуорд
Rafe Hannassey
Buff Brady
Dude Hannassey
Режиссер Уильям Уайлер
Сценарист Джеймс Р Вебб, Сай Бартлетт, Роберт Уайлдер, Джессамин Уэст
Композитор Jerome Moross
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 30 сентября 1958
Дата выхода
1 января 1960 Бразилия
30 сентября 1958 Великобритания
14 января 1971 Венгрия KN
26 марта 1959 Германия
30 сентября 1958 Канада 18A
2 января 1960 Португалия
17 июля 1972 Румыния
1 октября 1958 США
2 апреля 1959 Франция
30 сентября 1958 Швеция 15
1 марта 1963 Южная Корея
25 декабря 1958 Япония R18+
Производство Anthony Productions, Worldwide Productions
Другие названия
The Big Country, Horizontes de grandeza, Weites Land, Da Terra Nascem os Homens, Det stora landet, Les grands espaces, Velika zemlja, Biały kanion, Büyük ülke, Cuộc Phục Kích Ở Hẻm Núi Blanco, Det store land, Ferma din Arizona, Grans horitzons, Idegen a cowboyok között, Il grande paese, Matomenoi orizontes, Ooinaru seibu, Suuri maa, Veľká zem, Velká země, Viddernas män, Ματωμένοι ορίζοντες, Большая страна, Голямата страна, 大いなる西部, 大西部, 錦繡大地, 锦绣大地, Bialy kanion, 빅 컨츄리, Böyük Ölkə

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 11 голосов
7.9 IMDb
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саундтрек фильма Большая страна

Цитаты

Патриция Террил Если бы он меня любил, зачем бы он позволял мне думать, что он трус?
Джули Марагон Если ты его любишь, зачем вообще так думать? Сколько раз мужчина должен тебя убеждать?

Отзывы о фильме

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