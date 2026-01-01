19-ый век. Юго-запад США. Среди длинных полос земель и засушливых областей гигантских каньонов находятся два поселения. Одно — майора Генри Террилла, другое — неудачника Руфуса Хэннеси. Они оба абсолютные индивидуалисты, использующие для своего скота один и тот же водопой и враждующие между собой.
Генри — местный богач, у которогопрекрасный дом, большое поголовье скота, красивая дочь и полный штат батраков-ковбоев. Руфус — неимущий. У него несколько непослушных и буйных сыновей, дюжина сараев и армия бедных родственников…
Неожиданно в местечке объявляется образованный джентльмен — капитан судна Джеймс МаКейн. Он собирается жениться на дочери Террилла, но ей этот щеголь не понравился, т. к. Джеймс отказался сесть на необъезженную лошадь и уклонился от драки со старшим надсмотрщиком Стивом. Однако приезжий бросает вызов окружающему обществу, так как не намерен поддаваться на провокации. ..
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