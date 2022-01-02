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Щенячий патруль: миссия «Рождество» Щенячий патруль: миссия «Рождество»
Киноафиша Фильмы Щенячий патруль: миссия «Рождество» Отзывы о мультфильме «Щенячий патруль: миссия «Рождество»»
Paw Patrol. Santiago of the Seas. Mission Xmas Щенячий патруль: миссия «Рождество» 2021 / США
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Отзывы о мультфильме «Щенячий патруль: миссия «Рождество»»

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Мария Колерова 2 января 2022, 09:44
Оценка
Пришли в кино с детьми на этот мультфильм а прошёл маленький кусочек и начался другой мультик. разочарованы. Сан сити новосибирск.
2 января 2022, 09:44 Ответить
Юлиана Симонова 6 января 2022, 10:43
Оценка
Ждали нормальный полнометражный мульт "о спасении Рождества", в итоге короткометражки которые можно посмотреть на тв (( оочень разочарованы
6 января 2022, 10:43 Ответить
Ekaterina Dukhanina 9 января 2022, 18:29
Оценка
Описание мультика, как полнометражное. На самом деле показали 2 серии Щенячего патруля…1 серия про Рождество, а 2 серия обычная. Очень разочаровались! Если бы дали нормальное описание, то не пошли бы в жизни.
9 января 2022, 18:29 Ответить
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