Награды и номинации фильма Невидимый мир

Награды и номинации фильма Невидимый мир 2021

Каннский кинофестиваль 2021 Каннский кинофестиваль 2021
В некоторой перспективе
Победитель
Золотая камера
Номинант
 Премия «Особый взгляд»
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2021 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2021
Лучший молодежный фильм
Номинант
