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Киноафиша Рецензии «Авантюристки»: Рецензия Киноафиши

«Авантюристки»: Рецензия Киноафиши

22 февраля 2022 12:43
«Авантюристки»: Рецензия Киноафиши

Бездушная итальянская комедия о дружбе четырех женщин.

Закадровый голос Клаудии Джерини рассказывает зрителю историю Ирмы и ее подруг, увлеченных буррако – итальянской карточной игрой. Женщины каждый день собираются вместе, чтобы улучшать навыки для национального турнира. Однако в последнее время Ирме не до игр и разговоров с подругами: муж уже долгое время изменяет, а сама она влюбилась в молодого марокканца, у которого, впрочем, тоже есть скелеты в шкафу.

«Авантюристки»: Рецензия Киноафиши
Авантюристки

Джулиана Гамба, очевидно, предприняла попытку рассказать версию «Секса в большом городе» в итальянских декорациях. Четыре подруги представляют смесь разных характеров, практически олицетворяющие основные архетипы женских персонажей в кино. Здесь есть и домохозяйка, пытающаяся угодить супругу, и ломающая стереотипы женщина, и вдова без проблеска надежды найти общий язык со свекровью, и наконец центральная фигура – разочарованная в браке и жаждущая начать новую жизнь Ирма. Несмотря на то что голос героини помогает зрителю узнать подробности жизни ее приятельниц, режиссеру не удается как следует раскрыть четыре личности сразу. Вместе они воплощают определенный возраст и одни разбитые мечты, однако по отдельности перед нами блеклые фигуры без четко прописанной мотивации. Создается впечатление, что авторы попросту хотели сделать женскую комедию, где нет особой развязки и цепляющего взгляд повествования, но есть живописные виды и скучающие дамы в возрасте и достатке.

Подобные картины, лишенные как такового сюжета, обычно держатся на остроумных диалогах и яркой актерской игре, но здесь даже моменты с картами не выглядят чем-то азартным и захватывающим. Подруги делятся сплетнями и чувствами, однако до последнего кажутся зрителю чужими людьми. То ли это столь прямолинейный портрет зажиточного класса, то ли лень режиссера выстроить как следует арку своих персонажей.

«Авантюристки»: Рецензия Киноафиши
Авантюристки

В киноиндустрии все еще не хватает сильных и оригинальных историй женщин старше 40 лет. Эти героини либо находятся где-то на задворках центральной сюжетной линии, либо, как в случае с «Авантюристками», выполняют функции фонового развлечения. Простая и беззаботная комедия действительно могла стать подобием сестринского послания, но, увы, обернулась всего лишь романтической комедией, которую сложно досмотреть до конца.

Гульназ Давлетшина
Гульназ Давлетшина
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